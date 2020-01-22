Нетрезвая пассажирка рейса «Уфа — Дубай» закатила «концерт» в самолете. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел 21 января на борту воздушного судна авиакомпании Pegas Fly.

Жительница столицы Башкирии вскоре после того, как самолет произвел взлет, начала «горланить» песни, а позднее и вовсе пустилась в пляс прямо на своем месте. «Артистка» не оценила замечания соседей по салону, устроила истерику и впоследствии начала потасовку.

Требования бортпроводников о надлежащем поведении на борту только раззадорили горе-туристку, которая принялась оскорблять «противников» и отбиваться от них сумкой.

В результате командир воздушного судна объявил о намерении совершить вынужденную посадку в Иране. Пассажиры, объединив усилия, под пристальным вниманием членов кабинного экипажа скрутили «дебоширку» и связали ей руки скотчем.

Предположительно, устав от собственного «выступления» и сопротивления оппонентам, жительница Уфы уснула. По прилете в Дубай женщину передали в руки местных правоохранителей.

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