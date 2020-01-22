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Росздравнадзор провел «контрольную закупку» частной скорой помощи в Москве

, 15:36 Эфирная новость 101

Результаты впервые проведенной проверки оказались шокирующими!

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

В Москве Росздравнадзор провел первую «контрольную закупку» частной скорой помощи. И проверка шокировала.

Бригаду медиков вызвали для человека, у которого якобы предынфарктное состояние. Уже на месте выяснилось – в машине не было никакого оборудования, только кушетка для пациента. Отсутствовали необходимые лекарства, а те препараты, что все же оказались под рукой, были просрочены.

В итоге сотрудникам фирмы запретили оказывать медицинские услуги до распоряжения суда. Автомобиль бригады арестован.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семилетний мальчик едва не утонул в бассейне Всеволожска.

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