Анфиса Чехова призналась, что регулярно получает фото «органа страсти»

Анфиса Чехова рассказала, что часто получает от поклонников фото мужского достоинства. На своей странице в Instagram известная телеведущая высказала мнение, что каждой девушке хотя бы раз в жизни присылали такие снимки — неважно, был это ее близкий человек или незнакомец. По признанию Анфисы, коллекция из присланных ей «шедевров» могла бы украсить Третьяковскую галерею.

Телеведущая программы «Секс с Анфисой Чеховой» считает, что такого рода фото мужчины делают, опираясь на собственные чувства, ведь им было бы приятно получить изображение женского бюста в ответ.

«Но мы, девушки, устроены иначе! Нас особо не привлекает вид вашего органа страсти, в отрыве от глаз, губ, рук, слов, которые вы нам говорите во время секса!» — пояснила мужской части аудитории Анфиса и заметила, что подобные кадры могли бы заинтересовать только мужчин, которых привлекает свой пол из-за аналогичной сексуальной психологии.

Instagram @achekhova



По мнению Чеховой, ухажеру необходимо присылать девушке цветы, подарки, комплименты, стихи и романтические записки. А вот фотографии причинного места никак не настроят представительниц слабого пола на эротические мысли и желания.

«Страсть и восхищение в глазах мужчины заводят нас гораздо больше», — отметила телеведущая и подчеркнула, что все женщины, которых она встречала, рассуждали именно так.

Кроме того, Анфиса Чехова спросила у своих подписчиков, есть ли среди них любители подобного рода снимков. Большинство пользователей поддержали точку зрения Анфисы, но высказались и те, кто не видит в фото ничего постыдного.

«Вы забыли мнения сексологов. Многие утверждают, что для поддержания страсти в отношениях, создания атмосферы флирта, просто необходимо друг другу иногда высылать пикантные фото. Но если речь о незнакомцах, то я согласна, адекватности в этих фотографиях нет. Попахивает сублимацией»;

«Мужчины бы искренне порадовались, если бы женщины присылали им свои фото и отнеслись бы с неподдельным интересом, а женщины относятся равнодушно. Это еще раз доказывает, что мужчины более чуткие и добрые существа», — пишут комментаторы под постом Анфисы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анфиса Чехова привлекла внимание пользователей глубоким декольте на горном склоне.

