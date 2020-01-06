«Фигура-огонь»: Чехова в лыжном комбинезоне взволновала поклонников зоной декольте

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась сексуальными фото из отпуска на своей странице в Instagram. Как и многие звезды отечественного шоу-бизнеса она отправилась на январские каникулы на горнолыжный курорт.

Звезда позирует в кадре в комбинезоне, однако Чехова решила придать фотографиям пикантности и расстегнула молнию наряда так, что стала видна шикарная грудь знаменитости.

«Раньше я не верила, что в горах, среди снегов, так жарко, что можно загорать. Но на Монблане убедилась в этом. Там одновременно и холодно и жарко. И я то застегивала молнию, то расстегивала», — рассказала звезда.

Instagram @achekhova

Подписчики Анфисы признались, что украшениям зимнего пейзажа стала именно она и комбинезон так красиво смотрится только благодаря соблазнительным формам артистки.

«Анфиса, ну как можно быть такой шикарной женщиной!!! Просто нереальная»;

«Вы классно смотритесь среди снега и гор!»

«Фигура — огонь»;

«Красивые фотографии. Отличный образ! Вы замечательная!!!»

«Думаю, это Вы украсили комбез. На другой фигуре он так выигрышно не смотрелся бы», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анфиса Чехова раззадорила фанатов кадрами из джакузи.