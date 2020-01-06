  1. Пятый канал
  4. «Фигура-огонь»: Чехова в лыжном комбинезоне взволновала поклонников зоной декольте

«Фигура-огонь»: Чехова в лыжном комбинезоне взволновала поклонников зоной декольте

, 19:55 | Мия Субботина Фото 355

Телеведущая отправилась на новогодние праздники на горнолыжный курорт на границе Италии и Франции.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась сексуальными фото из отпуска на своей странице в Instagram. Как и многие звезды отечественного шоу-бизнеса она отправилась на январские каникулы на горнолыжный курорт.

Звезда позирует в кадре в комбинезоне, однако Чехова решила придать фотографиям пикантности и расстегнула молнию наряда так, что стала видна шикарная грудь знаменитости.

«Раньше я не верила, что в горах, среди снегов, так жарко, что можно загорать. Но на Монблане убедилась в этом. Там одновременно и холодно и жарко. И я то застегивала молнию, то расстегивала», — рассказала звезда.

Instagram @achekhova

Подписчики Анфисы признались, что украшениям зимнего пейзажа стала именно она и комбинезон так красиво смотрится только благодаря соблазнительным формам артистки.

«Анфиса, ну как можно быть такой шикарной женщиной!!! Просто нереальная»;

«Вы классно смотритесь среди снега и гор!»

«Фигура — огонь»;

«Красивые фотографии. Отличный образ! Вы замечательная!!!»

«Думаю, это Вы украсили комбез. На другой фигуре он так выигрышно не смотрелся бы», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анфиса Чехова раззадорила фанатов кадрами из джакузи.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 6 января: Луна в Козероге поможет в достижении целей

Последние новости

20:11
«Спасательница Малибу»: Бородина очаровала фанатов снимком в красном купальнике
19:55
«Фигура-огонь»: Чехова в лыжном комбинезоне взволновала поклонников зоной декольте
19:37
Киновед отметил актуальность затронутых во «Вторжении» тем
19:21
Попугай перепугал соседей, которым пришлось вызвать полицию — видео
19:06
Три человека погибли в Курганской области, отравившись угарным газом
18:56
«Вы женщина мечты»: Макеева в рубашке на голое тело порассуждала о сексуальности

Сейчас читают

Дочь Пугачевой и Галкина сыграла телеведущую, стоя за стеклянной дверью
Гороскоп на 6 января: Луна в Козероге поможет в достижении целей
Рождественский сочельник: что можно и нельзя делать 6 января

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]