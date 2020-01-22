Путин пошутил о способностях Кудрина «во всех науках»

Президент РФ Владимир Путин поиронизировал о знаниях главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который также является деканом факультета в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), в области искусства и «во всех науках».

Главы государства на встрече со студентами в Сочи, отвечая на вопрос одной из второкурсниц факультета свободных искусств и наук СПбГУ уточнил, кто возглавляет это подразделение, на что девушка ответила — Кудрин.

«А чего он понимает в искусстве?» — с улыбкой спросил Путин, упомянув, впрочем, о дружбе руководителя Счетной палаты с художественным руководителем и генеральным директором Мариинского театра, дирижером Валерием Гергиевым.

«Я шучу, шучу. А то обидится, — продолжил Путин — Алексей Леонидович, поди, все понимает, во всех науках».

В середине января Путин заслушал доклад Кудрина в Кремле о работе Счетной палаты.