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Путин пошутил о способностях Кудрина «во всех науках»

, 19:44 | Сергей Зеленский Видео 77

Глава государства пообщался со студентами в Сочи.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Simone Kuhlmey

Президент РФ Владимир Путин поиронизировал о знаниях главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который также является деканом факультета в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), в области искусства и «во всех науках».

Главы государства на встрече со студентами в Сочи, отвечая на вопрос одной из второкурсниц факультета свободных искусств и наук СПбГУ уточнил, кто возглавляет это подразделение, на что девушка ответила — Кудрин.

«А чего он понимает в искусстве?» — с улыбкой спросил Путин, упомянув, впрочем, о дружбе руководителя Счетной палаты с художественным руководителем и генеральным директором Мариинского театра, дирижером Валерием Гергиевым.

«Я шучу, шучу. А то обидится, — продолжил Путин — Алексей Леонидович, поди, все понимает, во всех науках».

В середине января Путин заслушал доклад Кудрина в Кремле о работе Счетной палаты.

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