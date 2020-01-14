Путин поручил Счетной палате контроль над исполнением национальных проектов

Владимир Путин поручил Счетной палате контроль над исполнением нацпроектов. Об этом президент страны заявил на встрече с главой ведомства Алексеем Кудриным в Кремле. Путин отметил, что палата и так выполняет важнейшую функцию — следит за государственными расходами. Но полномочия можно и расширить.

«Я очень рассчитываю на то, что, как мы с вами и договаривались, Счетная палата будет даже несколько шире смотреть на проблемы, которыми вы занимаетесь. А именно в данной конкретной ситуации будет заниматься еще и контролем над исполнением национальных проектов. Знаю, что в этой связи часто возникают споры и с Правительством, и с некоторыми уважаемыми экспертами, но, на мой взгляд, это абсолютно естественный процесс, без которого невозможно искать и находить нужные решения», — сказал президент РФ.

Кудрин отчитался, что ведомство повысило долю стратегического аудита — проблемные сферы проверяют не единожды, а по специальной схеме, позволяющей отследить изменения. Это касается, например, обеспечения жильем детей-сирот и незавершенного строительства.

Многие вопросы, которые президент обсудил с главой Счетной палаты, наверняка найдут отражение в ежегодном Послании Федеральному собранию. Оно будет оглашено 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж». Туда уже аккредитовались почти 900 российских и зарубежных журналистов — на сотню больше, чем в прошлом году.

В Послании президент обозначит основные направления развития страны и поставит задачи для всех ветвей власти.