Молодые летчики Черноморского флота отработали маневры в сложных метеоусловиях

Молодые летчики авиации Черноморского флота отработали взлет и посадку в сложных метеоусловиях. Тренировки прошли на одном из аэродромов в Крыму. Министерство обороны опубликовало видео с маневрами.

Для плановых учений использовались девять истребителей Су-30СМ и шесть фронтовых бомбардировщиков Су-24М. Каждый экипаж выполнил по 10 взлетов и посадок. Молодым летчикам пришлось поднимать машины в воздух и сажать их на землю в условиях низкой облачности и сильного бокового ветра.

Пилоты истребителей Су-30СМ также выполнили одиночные полеты, а затем отработали планирование в составе пар и звеньев. В частности, были выполнены элементы сложного пилотажа с расхождением из звена. Эти маневры отрабатывались совместно с более опытными летчиками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны показало пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал». На видео с учений в Черном море также попали пуски крылатых ракет «Калибр» и стрельба из берегового ракетного комплекса «Утес».