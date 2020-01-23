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Молодые летчики Черноморского флота отработали маневры в сложных метеоусловиях

, 5:00 | Игорь Рязов Видео 25

Начинающие пилоты вместе с опытными наставниками провели в Крыму тренировки на истребителях Су-30СМ и бомбардировщиках Су-24М.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ

Молодые летчики авиации Черноморского флота отработали взлет и посадку в сложных метеоусловиях. Тренировки прошли на одном из аэродромов в Крыму. Министерство обороны опубликовало видео с маневрами.

Для плановых учений использовались девять истребителей Су-30СМ и шесть фронтовых бомбардировщиков Су-24М. Каждый экипаж выполнил по 10 взлетов и посадок. Молодым летчикам пришлось поднимать машины в воздух и сажать их на землю в условиях низкой облачности и сильного бокового ветра.

Пилоты истребителей Су-30СМ также выполнили одиночные полеты, а затем отработали планирование в составе пар и звеньев. В частности, были выполнены элементы сложного пилотажа с расхождением из звена. Эти маневры отрабатывались совместно с более опытными летчиками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны показало пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал». На видео с учений в Черном море также попали пуски крылатых ракет «Калибр» и стрельба из берегового ракетного комплекса «Утес».

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