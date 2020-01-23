В России хотят ликвидировать определение МРОТ

Министерство юстиции работает над проектом закона, по которому из Гражданского кодекса уйдет определение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Как сообщают «Известия», вместо него должно появиться новое определение, например — финансовая единица.

В министерстве пояснили работу над поправкой в Гражданский кодекс разночтениями самого понятия минимального размера оплаты труда.

Так как МРОТ фигурирует в таких документах, как Воздушный кодекс РФ, устав железнодорожного транспорта и ряде федеральных законов, там также должны будут произвести изменения.

Документ на рассмотрение Кабмина Минюст должен будет внести к концу 2020 года, а в марте 2021-го законопроект пойдет в Госдуму.

По мнению законодателей, знакомых с инициативой ведомства, нововведение повысит значение МРОТ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ.