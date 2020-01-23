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В России хотят ликвидировать определение МРОТ

, 5:55 | Марина Неруцких Видео 29

Соответствующий законопроект разрабатывает Минюст.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Министерство юстиции работает над проектом закона, по которому из Гражданского кодекса уйдет определение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Как сообщают «Известия», вместо него должно появиться новое определение, например — финансовая единица.

В министерстве пояснили работу над поправкой в Гражданский кодекс разночтениями самого понятия минимального размера оплаты труда.

Так как МРОТ фигурирует в таких документах, как Воздушный кодекс РФ, устав железнодорожного транспорта и ряде федеральных законов, там также должны будут произвести изменения.

Документ на рассмотрение Кабмина Минюст должен будет внести к концу 2020 года, а в марте 2021-го законопроект пойдет в Госдуму.

По мнению законодателей, знакомых с инициативой ведомства, нововведение повысит значение МРОТ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ.

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