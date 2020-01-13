В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ

Россиян, чей доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), могут освободить от уплаты подоходного налога. Соответствующий законопроект уже разработан в Госдуме. По мнению депутатов, это поддержит малоимущих граждан, увеличит покупательскую способность. Ранее идею уже одобрили в Минэкономразвития. К слову, с 1 января МРОТ составляет 12 тысяч 130 рублей в месяц. В 2018 году его приравняли к величине прожиточного минимума.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что министр просвещения Ольга Васильева рассказала о новых поправках в Трудовой кодекс России, которые изменят систему оплаты труда учителей. На их основании будет создана единая модель формирования зарплаты преподавателей на федеральном уровне.