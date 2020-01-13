  1. Пятый канал
  4. В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ

, 11:01 Эфирная новость 24

Представленный законопроект предлагает освободить от уплаты НДФЛ россиян, доход которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Нина Зотина, 5-tv.ru

Россиян, чей доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), могут освободить от уплаты подоходного налога. Соответствующий законопроект уже разработан в Госдуме. По мнению депутатов, это поддержит малоимущих граждан, увеличит покупательскую способность. Ранее идею уже одобрили в Минэкономразвития. К слову, с 1 января МРОТ составляет 12 тысяч 130 рублей в месяц. В 2018 году его приравняли к величине прожиточного минимума.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что министр просвещения Ольга Васильева рассказала о новых поправках в Трудовой кодекс России, которые изменят систему оплаты труда учителей. На их основании будет создана единая модель формирования зарплаты преподавателей на федеральном уровне.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.26
0.03 68.05
-0.01
Астрологи рассказали, какие знаки зодиака остаются юными до старости

Последние новости

11:26
В Тегеране продолжаются акции протеста из-за сбитого Boeing
11:19
Член Союза кинематографистов РФ выразила соболезнования семье Бромберга
11:12
«Женщина, которая вдохновляет»: Джей Ло доказала, что в белой одежде можно выглядеть стройно
11:01
В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ
10:52
Директор школы и двое студентов изрезали ножом супругу депутата в Москве
10:39
«Не даю себе поблажек»: Евгений Петросян рассказал, как поддерживает отличную форму

Сейчас читают

Астрологи рассказали, какие знаки зодиака остаются юными до старости
«Думал, вы из других»: Елена Летучая показала роскошную грудь крупным планом
Сальма Хайек о казусе на вручении «Оскара»: Платье лопнуло по швам

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]