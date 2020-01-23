  1. Пятый канал
  4. Российские моряки попросили о помощи в возвращении на родину из Китая

Российские моряки попросили о помощи в возвращении на родину из Китая

, 7:16 | Игорь Рязов 44

Танкер «Патриот» не может выйти из китайского порта Нингдэ из-за долгов за ремонт. Экипажу судовладелец задолжал зарплату. Есть перебои с продуктами и водой.

Фото: РИА Новости / Владимир Вяткин

Экипаж танкера «Патриот», принадлежащего компании «Гудзон», попросил о помощи в репатриации из Китая. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на дальневосточное отделение Российского профсоюза моряков.

«Экипаж обратился сегодня ночью, сообщают, что судно не может выйти из китайского порта Нингдэ, поскольку у судовладельца есть долги за ремонт судна. Моряки жалуются на перебои с продуктами, водой, задержки зарплаты, просят оказать содействие в репатриации и выплате долгов по зарплате», — сказал председатель отделения Николай Суханов.

По словам моряков, танкер проходил ремонт на заводе в китайском Нингдэ с декабря 2019 года. Представитель компании судовладельца пояснил, что возвращение моряков в Россию затянулось из-за оформления документов. Госучреждения в Китае изменили график работы из-за празднования Нового года по восточному календарю.

«Ждем окончания праздников и запускаем процесс репатриации», — заверили в компании.

Попросивший о помощи экипаж находится на танкере, принадлежащем компании «Гудзон». Ранее она попала под санкции США.

Не так давно 5-tv.ru сообщал, что судно «Гудзона» арестовали власти Сингапура. Причиной стали долги, возникшие из-за санкций.

Читайте также

-2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
61.83
-0.03 68.52
-0.10
Гороскоп на 23 января: Влияние Юпитера подталкивает к умиротворяющему досугу

Последние новости

7:43
«Наконец-то выпал!» — Волочкова обрадовалась снегу и легла в него голой
7:34
«Суд» над Трампом будет проходить в ускоренном режиме
7:25
«Я ее украду у вас»: Стриженова показала дочь-отличницу и нашла для нее женихов
7:16
Российские моряки попросили о помощи в возвращении на родину из Китая
7:07
«Красотка, спору нет»: Виктория Романец отдыхает в бикини не по размеру
6:59
Нетребко станцевала и спела с Вайкуле

Сейчас читают

Гороскоп на 23 января: Влияние Юпитера подталкивает к умиротворяющему досугу
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
Татьяна Третьяк рассказала о состоянии здоровья мужа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]