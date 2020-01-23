Российские моряки попросили о помощи в возвращении на родину из Китая

Экипаж танкера «Патриот», принадлежащего компании «Гудзон», попросил о помощи в репатриации из Китая. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на дальневосточное отделение Российского профсоюза моряков.

«Экипаж обратился сегодня ночью, сообщают, что судно не может выйти из китайского порта Нингдэ, поскольку у судовладельца есть долги за ремонт судна. Моряки жалуются на перебои с продуктами, водой, задержки зарплаты, просят оказать содействие в репатриации и выплате долгов по зарплате», — сказал председатель отделения Николай Суханов.

По словам моряков, танкер проходил ремонт на заводе в китайском Нингдэ с декабря 2019 года. Представитель компании судовладельца пояснил, что возвращение моряков в Россию затянулось из-за оформления документов. Госучреждения в Китае изменили график работы из-за празднования Нового года по восточному календарю.

«Ждем окончания праздников и запускаем процесс репатриации», — заверили в компании.

Попросивший о помощи экипаж находится на танкере, принадлежащем компании «Гудзон». Ранее она попала под санкции США.

Не так давно 5-tv.ru сообщал, что судно «Гудзона» арестовали власти Сингапура. Причиной стали долги, возникшие из-за санкций.