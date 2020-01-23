  1. Пятый канал
  4. Пятый Всемирный форум памяти жертв холокоста открывается в Иерусалиме

Пятый Всемирный форум памяти жертв холокоста открывается в Иерусалиме

, 10:14 Эфирная новость 41

На мероприятие, приуроченное к 75-й годовщине освобождения советскими войсками концлагеря Освенцим, приедут лидеры 60 стран.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ilker Gurer; 5-tv.ru

В Иерусалиме открывается Пятый Всемирный форум памяти жертв холокоста. Мероприятие, приуроченное к 75-й годовщине освобождения советскими войсками концлагеря Освенцим, посетят лидеры более 60 стран.

Владимир Путин выступит перед участниками встречи и вместе с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху откроет памятник блокадникам Ленинграда.

В городе предприняты повышенные меры безопасности — вместе с полицией работают антитеррористические подразделения, погранслужба, вертолетные отряды.

Правда, такое усиление контроля за безопасностью понравилось не всем. Прибытие одного из гостей обернулось громким скандалом. Надежда Алешкина с подробностями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Беглов вручил юбилейные медали проживающим в Израиле блокадникам.

Читайте также

Памятник защитникам блокадного Ленинграда откроют в Иерусалиме

Макрон повздорил с израильскими полицейскими в Иерусалиме — видео
-4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
61.83
-0.03 68.52
-0.10
Гороскоп на 23 января: Влияние Юпитера подталкивает к умиротворяющему досугу

Последние новости

10:44
Коронавирус у госпитализированных в Петербурге исключен — Роспотребнадзор
10:37
Роскомнадзор заблокировал сервис, откуда шли массовые сообщения о «минировании»
10:31
Подругу россиянина, госпитализированного с подозрением на китайский коронавирус, обследуют в Минске
10:23
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Максима Карташова
10:14
Пятый Всемирный форум памяти жертв холокоста открывается в Иерусалиме
10:04
ФСБ вычислила сервис, с которого тысячами рассылались сообщения о «минировании»

Сейчас читают

На Украине назвали дату марша на Крым
«Наконец-то выпал!» — Волочкова обрадовалась снегу и легла в него голой
Татьяна Третьяк рассказала о состоянии здоровья мужа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]