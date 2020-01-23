Пятый Всемирный форум памяти жертв холокоста открывается в Иерусалиме

В Иерусалиме открывается Пятый Всемирный форум памяти жертв холокоста. Мероприятие, приуроченное к 75-й годовщине освобождения советскими войсками концлагеря Освенцим, посетят лидеры более 60 стран.

Владимир Путин выступит перед участниками встречи и вместе с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху откроет памятник блокадникам Ленинграда.

В городе предприняты повышенные меры безопасности — вместе с полицией работают антитеррористические подразделения, погранслужба, вертолетные отряды.

Правда, такое усиление контроля за безопасностью понравилось не всем. Прибытие одного из гостей обернулось громким скандалом. Надежда Алешкина с подробностями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Беглов вручил юбилейные медали проживающим в Израиле блокадникам.