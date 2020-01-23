  1. Пятый канал
  4. Роскомнадзор заблокировал сервис, откуда шли массовые сообщения о «минировании»

Роскомнадзор заблокировал сервис, откуда шли массовые сообщения о «минировании»

, 10:37 | Нюра Незванова 30

По данным ФСБ, сервис, откуда поступали ложные сообщения находился в Нидерландах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

Роскомнадзор ограничил доступ к почтовому сервису Startmail.com после данных ФСБ о том, что через него поступали сообщения о «минировании» социальных объектов в России.

Все угрозы носили ложный характер. Их рассылка осуществлялась в разные регионы РФ в период с 28 ноября 2019 года по настоящее время.

«Сообщения в основном касались объектов социальной инфраструктуры (детские дошкольные и образовательные учреждения, объекты здравоохранения), транспортных объектов, мест массового скопления людей, создавая тем самым реальную угрозу массового нарушения общественного порядка, вызывая большую тревогу со стороны граждан и общественный резонанс», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Также отмечается, что представители сервиса не предоставили российской стороне сведений о лицах, администрирующих соответствующие почтовые ящики. В Роскомнадзоре заявили, что ограничение ресурса хоть и не перекроет полностью каналы распространения подобной информации злоумышленниками, однако должно затруднить осуществление таких действий в дальнейшем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ вычислила сервис, с которого тысячами рассылались сообщения о «минировании».

Читайте также

-3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
61.83
-0.03 68.52
-0.10
Гороскоп на 23 января: Влияние Юпитера подталкивает к умиротворяющему досугу

Последние новости

10:44
Коронавирус у госпитализированных в Петербурге исключен — Роспотребнадзор
10:37
Роскомнадзор заблокировал сервис, откуда шли массовые сообщения о «минировании»
10:31
Подругу россиянина, госпитализированного с подозрением на китайский коронавирус, обследуют в Минске
10:23
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Максима Карташова
10:14
Пятый Всемирный форум памяти жертв холокоста открывается в Иерусалиме
10:04
ФСБ вычислила сервис, с которого тысячами рассылались сообщения о «минировании»

Сейчас читают

На Украине назвали дату марша на Крым
«Наконец-то выпал!» — Волочкова обрадовалась снегу и легла в него голой
Татьяна Третьяк рассказала о состоянии здоровья мужа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]