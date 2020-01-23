Роскомнадзор заблокировал сервис, откуда шли массовые сообщения о «минировании»

Роскомнадзор ограничил доступ к почтовому сервису Startmail.com после данных ФСБ о том, что через него поступали сообщения о «минировании» социальных объектов в России.
Все угрозы носили ложный характер. Их рассылка осуществлялась в разные регионы РФ в период с 28 ноября 2019 года по настоящее время.
Также отмечается, что представители сервиса не предоставили российской стороне сведений о лицах, администрирующих соответствующие почтовые ящики. В Роскомнадзоре заявили, что ограничение ресурса хоть и не перекроет полностью каналы распространения подобной информации злоумышленниками, однако должно затруднить осуществление таких действий в дальнейшем.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ вычислила сервис, с которого тысячами рассылались сообщения о «минировании».