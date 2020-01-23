Глава МИД Израиля поблагодарил Путина за освобождение Освенцима Красной Армией

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Израиль для участия в мероприятиях, посвященных памяти жертв Холокоста.

Отмечается, что глава МИД Израиля Исраэль Кац, встречая президента России в аэропорту имени Бен-Гуриона, отметил, что хочет лично выразить благодарность за освобождение концлагеря Освенцим Красной Армией, среди узников которого была его мать.

«Я хочу поблагодарить вас за то, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц (Освенцим — Прим.ред.) и помогла победе над нацистской Германией», — обратился Исраэль Кац к Владимиру Путину.

Глава российского государства выступит в качестве главного иностранного гостя на полях Всемирного форума «Сохраним память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». Владимир Путин намерен рассказать о решающем вкладе Советского Союза в победу над фашизмом.

Помимо прочего, Владимир Путин примет участие в официальной церемонии открытия бронзовой стелы «Свеча памяти» в центре Иерусалима, а также в церемонии передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников лагеря смерти Собибор Леона Фельдгендлера.

День освобождения Освенцима установлен ООН, как международный день памяти жертв Холокоста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пятый Всемирный форум памяти жертв Холокоста открывается в Иерусалиме.