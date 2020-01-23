Тренер по позированию раскрыл 7 секретов удачных фотографий

Тренер по позированию Евгений Кулешов в интервью для АиФ назвал семь наиболее распространенных ошибок моделей, с которыми приходится сталкиваться фотографам. Если научиться их избегать, то снимки станут куда эстетичнее и эффектнее.

Не вставать под резким светом

Заботиться об освещении должен скорее фотограф, чем модель, однако о влиянии света на качество снимка не стоит забывать никому. Резкий свет может визуально состарить модель, поэтому фотографироваться лучше при мягком освещении. Направьте нос на источник света, тогда на снимке не появятся тени под глазами и около носогубных складок.

Не задерживать дыхание

Замирая в ожидании снимка и переставая дышать, модель зачастую портит фотографию. Ее тело напрягается, лицо искажается. Если дышать ртом в процессе фотографирования, то снимок станет куда лучше.

Не сжиматься

Люди часто зажимаются, когда оказываются под прицелом фотокамеры. Подбородок прилипает к шее и создает дополнительные складки. Приподнятая вверх голова будет смотреться гораздо эстетичнее.

Не забывать об осанке

В дополнение к предыдущему пункту — не втягивайте голову в туловище, вместо этого отведите плечи немного назад. Это правило можно использовать не только на фото, но и в повседневной жизни.

Не вцепляться в свое тело

На фотографиях люди зачастую держат себя руками, из-за чего смотрятся скованными и неуверенными. Встряхните руки и оставьте их расслабленными.

Не делать «широкий угол»

Периодически модели сгибают руку в локте и кладут ее на бедро. Вместо этого лучше положить кисть на талию, выделив ее. В таком случае рука не смотрится как широкий крупный угол, который портит фотографию.

Не превращать ноги в «сардельки»

Во время фотографирования сидя неопытная модель просто согнет ноги в коленях и поставит их перпендикулярно полу. В таком случае смотрятся они куда хуже, чем могли бы. Если же направить колени немного в бок и не прятать ноги, то они будут смотреться на порядок эффектней.

Разумеется, это далеко не все, что нужно знать, чтобы добиться удачных кадров. Как ранее сообщал 5-tv.ru, фотограф Светлана Мелик-Нубарова дала советы по работе со снимками.