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  4. Путин в Израиле обменялся рукопожатиями с Макроном и принцем Чарльзом

Путин в Израиле обменялся рукопожатиями с Макроном и принцем Чарльзом

, 17:19 | Сергей Зеленский Видео 200

Глава российского государства находится с рабочей поездкой в еврейском государстве по случаю годовщины освобождения концлагеря в Освенциме.

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Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил

Президент России Владимир Путин в ходе памятных мероприятий по случаю 75-летия освобождения Красной армией концлагеря в Освенциме приветствовал рукопожатием французского коллегу Эммануэля Макрона, а также принца Чарльза.

При этом российский лидер прошел мимо вице-президента США Майка Пенса.

В программу рабочей поездки Путина в Израиль включено много мероприятий. Так, президент вручил орден Мужества внучатой племяннице героя восстания пленников в лагере смерти Собибор Леона Фельдгендлера — Нице Шахам.

Кроме того, Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыли монумент, посвященный героическому подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны «Свеча памяти».

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