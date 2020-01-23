Путин в Израиле обменялся рукопожатиями с Макроном и принцем Чарльзом

Президент России Владимир Путин в ходе памятных мероприятий по случаю 75-летия освобождения Красной армией концлагеря в Освенциме приветствовал рукопожатием французского коллегу Эммануэля Макрона, а также принца Чарльза.

При этом российский лидер прошел мимо вице-президента США Майка Пенса.

В программу рабочей поездки Путина в Израиль включено много мероприятий. Так, президент вручил орден Мужества внучатой племяннице героя восстания пленников в лагере смерти Собибор Леона Фельдгендлера — Нице Шахам.

Кроме того, Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыли монумент, посвященный героическому подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны «Свеча памяти».