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  4. Путин и Нетаньяху открыли в Иерусалиме памятник подвигу ленинградцев в годы блокады

Путин и Нетаньяху открыли в Иерусалиме памятник подвигу ленинградцев в годы блокады

, 14:37 | Василий Заика Видео 82

Монумент установлен в парке Сакер в центре Иерусалима неподалеку от зданий МИД, Верховного суда и Кнессета.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Никольский

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыли монумент, посвященный героическому подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны «Свеча памяти».

Памятник воздвигнут в центре Иерусалима в парке Сакер в непосредственной близости от зданий МИД Израиля, Верховного суда и Кнессета (парламента — Прим.ред.). На стеле отображены два символа: петербургский — Медный всадник и силуэт Петропавловской крепости под прицелом фашистских орудий, и израильский — обвитая колючей проволокой звезда Давида с менорой в центре, которая символизирует концлагеря.

В числе смысловых решений, помимо прочего, изображение блокадной ласточки — символа стойкости духа и надежды жителей Ленинграда, а также бронзовая часть в виде пламени свечи вверху монумента. У подножия памятника лежит плита с надписью: «Ленинград был в блокаде под прицелом нацистов 900 дней и ночей. Город выстоял. Погибло около двух миллионов мирных жителей и защитников Ленинграда».

В основании монумента заложена капсула с землей с Пискаревского кладбища, где похоронены жертвы Великой Отечественной войны и защитники Ленинграда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин отметил усилия Израиля по сохранению памяти о Второй мировой войне.

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