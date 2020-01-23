Дочь звезды «Султана моего сердца» спросила маму о смерти, чем поставила ее в тупик

Актриса сериала «Султан моего сердца» Александра Никифорова опубликовала милый кадр с дочерью Аней на своей странице в Instagram. На отдыхе звезда задумалась о неспособности взрослых выражать мысли так просто и честно, как это делают дети.

Под фото Никифорова пришла к грустному факту о том, что самая большая честность в мире — именно детская. В пример она привела ситуацию из собственной жизни, которая произошла с ней и четырехлетней Анечкой. Умная не по годам девочка задала маме один из самых сложных вопросов о смерти и уточнила, можно ли заменить слово «погибли» на более приятное ребенку «тю-тю».

«"— А ты будешь меня любить даже когда мы обе будем… ну это… тю- тю?

— Конечно, малыш, всегда.

— Как хорошо!»

А как вы объясняете своим детям эту непростую тему?» — задала вопрос подписчикам Александра.





Instagram @alexandra_nikiforova_official

О детской мудрости порассуждали фанаты актрисы, и выразили мнения в комментариях. Поклонники согласны с суждением Никифоровой и считают, что в детстве люди не испорчены миром, а искренность и доброта пропадают с возрастом. Некоторые мамы под постом поделились своими историями о сложном разговоре с детьми и отметили, что маленькая Анечка растет умной, и красивой, как мама.

«Отличного настроения, на фото счастье!»

«Доченька — умница, рассуждает правильно»;

«Голубка с птенчиком, красавицы!»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александра Никифорова опубликовала фото в нежных тонах, где поделилась своим лирическим настроением.