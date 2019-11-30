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«Девушка-осень»: Никифорова с обнаженным плечом заговорила о чувственности

, 7:28 | Анастасия Игонина Фото 116

Звезда «Султана моего сердца» поделилась с фолловерами лирическим настроением.

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Фото, видео: Instagram @alexandra_nikiforova_official

Актриса Александра Никифорова поделилась с поклонниками романтическими фото. Кадрами звезда сериала «Султан моего сердца» поделилась у себя в Instagram.

В кадре артистка запечатлена стоящей у каменной стены — вероятно, пещеры или грота. На Никифоровой светлый наряд с короткими рукавами, обнажающий одно плечо. Александра процитировала одно из высказываний Хемингуэя и предложила подписчикам рассказать о своих любимых цитатах.

Instagram @alexandra_nikiforova_official

Пользователи завалили комментарии к публикации различными фразами из книг и фильмов. Однако фолловеры нашли время и на то, чтобы сделать комплимент артистке.

«Нежность и грусть. Очарование. Девушка-осень.»

«Сашенька, сегодня у тебя очень нежный и цветущий образ!»

«Вы, как всегда, очаровательны», — отмечают поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Никифорова в соблазнительном платье оголила плечико и рассказала о роли вампира.

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