МИД РФ: Польша начала дезинформационную кампанию по теме Второй мировой войны

Польша недавно приняла решение о начале кампании по дезинформации в отношении РФ по теме Второй мировой войны. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Недавно <…> на соответствующем уровне в Польше было принято решение о начале масштабной дезинформационной кампании в отношении нашей страны по тематике, непосредственно касающейся Второй мировой войны», — сказала она.

В последнее время из Варшавы раздаются высказывания политиков, нацеленные на фальсификацию исторических фактов о Второй мировой войне. Так, премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что Красная армия могла освободить концлагерь в Освенциме еще летом 1944 года — на полгода ранее.