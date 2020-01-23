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МИД РФ: Польша начала дезинформационную кампанию по теме Второй мировой войны

, 18:24 | Сергей Зеленский Видео 84

По словам спикера российского внешнеполитического ведомства, власти в Варшаве приняли это решение на соответствующем уровне.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

Польша недавно приняла решение о начале кампании по дезинформации в отношении РФ по теме Второй мировой войны. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Недавно <…> на соответствующем уровне в Польше было принято решение о начале масштабной дезинформационной кампании в отношении нашей страны по тематике, непосредственно касающейся Второй мировой войны», — сказала она.

В последнее время из Варшавы раздаются высказывания политиков, нацеленные на фальсификацию исторических фактов о Второй мировой войне. Так, премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что Красная армия могла освободить концлагерь в Освенциме еще летом 1944 года — на полгода ранее.

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