«А то!»: Анита Цой призналась в шалостях перед зеркалом

Анита Цой ответила на провокационные вопросы о своей частной жизни. В эфире одной из радиостанций певица приняла участие в откровенном блиц-опросе, затрагивающем весьма пикантные темы — например, сексуальную жизнь и отношение к зрителям.

По условиям интерактива, Анита должна была быстро отвечать «да» или «нет» на неудобные, а иногда и совсем неприличные вопросы ведущего. Цой никогда не волновалась из-за деталей во время свиданий, передает издание «Дни.ру». Она ни разу не тревожилась по поводу того, как выглядит ее нижнее белье и не пыталась подложить что-то в бюстгальтер, чтобы зрительно увеличить грудь. А вот на вопрос о наличии комплексов по поводу своей внешности артистка ответила утвердительно.

Впрочем, недовольство собой не мешает Аните вести активную интимную жизнь. Певица честно призналась, что у нее есть опыт в ролевых играх и имитации оргазма. Ответила звезда и на куда более пикантные вопросы — о разглядывании своего отражения и самоудовлетворении перед зеркалом.

«А то!» — томным голосом произнесла звезда.

Кроме того, во время блица Цой показала себя артисткой, которая с большим трепетом относится к поклонникам и своей работе. Анита подтвердила, что очень боится потерять популярность и никогда не выбрасывает ничего из того, что ей подарили фанаты. При этом она ни разу не испытывала желания поскорее закончить концерт, несмотря на то, что ей приходилось выступать перед неприятными людьми и выходить на сцену с расстройством желудка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анита Цой выложила слоу-мо видео из душа.