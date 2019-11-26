Анита Цой выложила слоу-мо видео из душа

Анита Цой выложила длинный пост в Instagram с рассказом, что у нее «в голове». Песней из собственного репертуара под этим названием она сопроводила видео из душа.

В ролике артистка показана крупным планом. Так что рассчитывавшие оценить достоинства фигуры фанаты ушли со страницы не солоно хлебавши. А те, что остались и осилили длинный по меркам микроблога текст, получили от певицы порцию житейской мудрости. Анита Цой порассуждала на тему исполнения мечты и преград, которые возникают у человека на пути к достижению цели.

Instagram @anitatsoy

«Мы мечтаем совершить что-то такое, что поднимет нас в глазах любимых людей, даст нам возможность ощутить прилив сил для нового, важного, что изменит нашу жизнь к лучшему. Однако каждый раз, готовясь совершить прыжок, нас останавливает мысль: „А правильно ли я поступаю? Что обо мне подумают другие?“ И мы отступаем. Так угасают наши мечты. Так мы теряем веру в себя», — написала автор поста.

По мнению Аниты, человек должен использовать предоставленный жизнью шанс без сомнений и оглядки на других. Рецепт счастья от певицы прост: смело ставить цель, концентрироваться на ней и уверенно идти вперед.

Подписчики поблагодарили свою любимицу за правильные слова и заодно оценили ее без косметики.

«Не могу налюбоваться, без макияжа! Естественность и природная красота, милая Анита!»

«Нужный пост для многих, ведь некоторые действительно думают о том, что скажут другие, а о себе и о своих шансах на что-либо не задумываются. Спасибо за такие посты, они стимулируют!»

«Мудро! Браво!» — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники Аниты Цой обеспокоены результатом пластической операции.