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Отец «самых красивых близняшек в мире» борется с раком

, 18:59 | Юлия Федорова Фото 416

Ава и Леа Клементс сообщили о шансе победить болезнь в Instagram и на YouTube.

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Фото, видео: Instagram @clementstwins

С ноября 2019-го отец самых красивых близняшек в мире Авы и Леа Клементс ведет активную борьбу с лимфомой — раком лимфатической системы, и лейкимией — мутацией клеток костного мозга. О процессе семья регулярно делится в Instagram и на YouTube — существует даже отдельный хэштег #KevinCrushingCancer, где девочки и их родители рассказывают о лечении и советуют не отчаиваться людям с аналогичными диагнозами.

Долгое время семья занималась поиском донора костного мозга. И наконец Кевин отправится на пересадку в эту пятницу. Семья мужчины надеется, что операция пройдет по плану — если задуманное получится, то отец девочек сможет вернуться домой через пять недель.

«Проводим столько времени, сколько можем, с нашим папой, прежде чем он отправится на пересадку в эту пятницу. <…> Спасибо всем за ваши позитивные мысли и молитвы, и, пожалуйста, продолжайте их присылать, он будет нуждаться в них больше всего», — попросили Ава и Леа фанатов под фотоснимком с папой.

Instagram @clementstwins

В ответ девочки получили слова поддержки от подписчиков аккаунта.

«Думаю о вас 24 на 7!»

«Желаем скорейшего выздоровления»;

«Посылаю молитвы вашему отцу».

Близняшки Ава и Леа стали известны миру в 2017-м, когда их мама решила заняться модельной карьерой юных красавиц. Сейчас они работают с известными модными брендами (Levi’s и Guess), а на их аккаунт в Instagram подписаны более полутора миллионов человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обладатель Нобелевской премии назвал главную причину возникновения рака.

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