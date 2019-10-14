Обладатель Нобелевской премии назвал главную причину возникновения рака

Люди заболевают раком не из-за радиации, солнечного ультрафиолета или плохого питания. Главная причина онкологических заболеваний кроется в процессах, связанных с круговоротом воды и кислорода в организме. Об этом сообщил Томас Линдал, нобелевский лауреат по химии из Швеции, пишет ТАСС.

81-летний ученый заверил, что готов поставить деньги на свою точку зрения в споре о причинах рака. По его мнению, все известные медицине случаи онкологии возникают в результате естественных процессов жизнедеятельности внутри клеток. Эти процессы связаны с гидролизом и появлением агрессивных форм кислорода.

Линдал подчеркнул, что человечество вряд ли когда-нибудь сможет полностью победить рак. Причина очень проста: невозможно удалить из человеческого организма 100% кислорода и воды. Зато можно создать лекарства, которые позволят эффективно и безопасно уничтожать опухоли, а также максимально снизить риск их развития.

До тех пор существенно снизать риск развития рака поможет отказ от курения, добавил нобелевский лауреат. Содержащиеся в дыме сигарет вещества действуют на клетки почти так же, как агрессивные формы кислорода.

Томас Линдал является одним из лауреатов Нобелевской премии по химии 2015 года. Награду он получил наряду с еще двумя учеными: Полом Модричем и Азизом Санкаром из США. Их работы помогли понять, как именно клетки «ремонтируют» свою ДНК.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее специалисты Роспотребнадзора составили список продуктов, употребление которых повышает риск возникновения рака.