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Обладатель Нобелевской премии назвал главную причину возникновения рака

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Онкологические заболевания не являются следствием радиации, ультрафиолета или плохого питания, считает ученый.

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Фото, видео: REUTERS /Stefan Wermuth, globallookpress.com /z03, /Lino Mirgeler, /Creativ Studio Heinemann, /CHROMORANGE / Bilderbox

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Нобелевская премия 133

Люди заболевают раком не из-за радиации, солнечного ультрафиолета или плохого питания. Главная причина онкологических заболеваний кроется в процессах, связанных с круговоротом воды и кислорода в организме. Об этом сообщил Томас Линдал, нобелевский лауреат по химии из Швеции, пишет ТАСС.

81-летний ученый заверил, что готов поставить деньги на свою точку зрения в споре о причинах рака. По его мнению, все известные медицине случаи онкологии возникают в результате естественных процессов жизнедеятельности внутри клеток. Эти процессы связаны с гидролизом и появлением агрессивных форм кислорода.

Линдал подчеркнул, что человечество вряд ли когда-нибудь сможет полностью победить рак. Причина очень проста: невозможно удалить из человеческого организма 100% кислорода и воды. Зато можно создать лекарства, которые позволят эффективно и безопасно уничтожать опухоли, а также максимально снизить риск их развития.

До тех пор существенно снизать риск развития рака поможет отказ от курения, добавил нобелевский лауреат. Содержащиеся в дыме сигарет вещества действуют на клетки почти так же, как агрессивные формы кислорода.

Томас Линдал является одним из лауреатов Нобелевской премии по химии 2015 года. Награду он получил наряду с еще двумя учеными: Полом Модричем и Азизом Санкаром из США. Их работы помогли понять, как именно клетки «ремонтируют» свою ДНК.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее специалисты Роспотребнадзора составили список продуктов, употребление которых повышает риск возникновения рака.

Тема:
Нобелевская премия 133
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