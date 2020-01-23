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СК Армении возбудил уголовное дело после стрельбы в бизнес-центре Еревана

, 19:19 | Карина Бернтгольц Видео 49

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, открывшего огонь в здании.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; Youtube / Hraparak daily

Следственный комитет Армении после стрельбы в центре Еревана возбудил уголовное дело сразу по трем статьям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в бизнес-центре «Эребуни плаза». По предварительным данным, в фойе здания злоумышленник открыл огонь из пистолета и захватил заложника. Как сообщил источник 5-tv.ru, внутри комплекса расположен офис бывшего президента страны Роберта Кочаряна, куда, по неофициальной информации, предполагаемый преступник как раз хотел попасть.

После поступивших сообщений о происшествии на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и спецназ. Сотрудников комплекса не выпускали из здания. В конце концов, подозреваемый по делу о стрельбе был задержан. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стрельба с многочисленными жертвами произошла в американском Сиэтле.

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