Неизвестный расстрелял людей в американском Сиэтле

Стрельба с многочисленными жертвами произошла в американском Сиэтле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию, подозреваемого в жестокой расправе над людьми разыскивают правоохранители.

«Многочисленные жертвы. Подозреваемый бежал, полиция его ищет. Офицеры и медики предоставляют помощь раненым», — говорится в сообщении.

Officers investigating shooting near 4th and Pine. Multiple victims. The suspect has fled, and police are searching for him. Officers and medics are providing first aid to the injured. Additional information to come.