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ВОЗ не стал объявлять ЧС из-за вспышки коронавируса в Китае

, 21:49 | Марина Неруцких Срочная новость 98

По мнению членов комитета, эта мера преждевременна.

Фото: www.globallookpress.com / Miguel Candela

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям не стал объявлять ЧС из-за вспышки коронавируса в КНР. По мнению членов комиссии, эта мера преждевременна.

Между тем, по последним данным, число госпитализированных с подозрением на смертельный коронавирус в Китае составило свыше 600 человек. 18 инфицированных погибли.

На сегодняшний день болезнь уже распространилась за пределы страны и даже зафиксирована за океаном. Случаи заражения смертельным коронавирусом выявлены в Южной Корее и Таиланде, есть тревожные новости и из США. Вирус проявил себя и на юге Саудовской Аравии, там заразилась медсестра из Индии.

В России пока есть лишь госпитализированные с подозрением на это заболевание.

Власти Китая сообщили в ВОЗ о вспышке неопознанной версии пневмонии в Ухани 31 декабря. Через неделю местные специалисты выяснили, что возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что оnline-карта распространения коронавируса появилась в сети.

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