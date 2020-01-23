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Online-карта распространения коронавируса появилась в сети

, 20:49 Эфирная новость 83

Теперь любой желающий может наблюдать за скоростью и площадью распространения смертельно опасной болезни.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / via www.imago-images.de; 5-tv.ru

За распространением нового смертельного коронавируса можно теперь следить в Интернете. Создана специальная online-карта. И на ней только подтвержденные случаи заболевания.

Почти все они сгруппированы в Китае. Видно, как стремительно инфекция расползается по стране. Однако болезнь уже преодолела границы и оказалась за океаном. Случаи заражения выявлены не только в Южной Корее и Таиланде, но даже в США. Тревожные новости приходят каждый час. Так, МИД Индии сообщил, что медсестра из этой страны заразилась коронавирусом в больнице на юге Саудовской Аравии.

В России пока есть лишь госпитализированные с подозрением на вирус. Все они прилетели из Китая. Вероятность распространения вируса через посылки и багаж сейчас изучают специалисты. Все подробности в сюжете Артура Ломидзе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что источником нового коронавируса в Китае могли стать змеи.

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