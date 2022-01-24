Федосеев день: что можно и категорически нельзя делать 24 января

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Анастасия Игонина
Анастасия Игонина Анастасия Игонина Журналист 55 889

Верующие 24 января чтут память Феодосия Великого, основателя общежительного монашества в Палестине.

Федосеев день: что можно и категорически нельзя делать 24 января

Фото: Lampada.in.ua; www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo, Martin Wagner via www.imago-imag, Digfoto, Ralph Kerpa, kati

Православные верующие чтут 24 января память Феодосия Великого, святого, заложившего основы общежительного монашества в Палестине.

Известно, что Феодосий родился в Каппадокии, в селении Могариона около 424 года. Во время своего странствия в Иерусалим, он побывал в местах, отмеченных в Евангелии, и попросился в ученики к преподобному Логину. Позднее Феодосий решил искать уединение и отправился в пустыню, где поселился в пещере, в которой, по преданию, останавливались волхвы, шедшие поклониться новорожденному Иисусу Христу.

Через какое-то время вокруг уединившегося святого стала образовываться монашеская община. Феодосию Великому пришлось искать место для возведения монастыря — впоследствии лавры его имени. Этот монастырь стал первым общежительным монастырем Палестины. Здесь, кроме иноков, находили приют скитальцы, больные и немощные. Монастырь стал одновременно общим пристанищем, больницей и духовной школой.

Что можно делать 24 января

В этот день жарко топили печи и собирались большими компаниями, женщины занимались рукоделием, молодые люди травили байки. Позднее этот обычай перерос в традиционные походы в гости, лучше всего было посещать родственников. Чаепитие обязательно проходило с медом и вареньем из лесных ягод, которые должны были защитить всех трапезничающих от хворей.

Что нельзя делать 24 января

В этот день ни в коем случае нельзя было мерзнуть. Считалось, что морозы на Федосея приносила нечисть, которую в святки выгоняли из дома, вот она и мстила людям. Поэтому, если простудиться в такое время, то вылечиться будет сложно, верили в старину.

Кроме того, как пишет ytro.news, категорически запрещается менять что-либо во внешности, например, стричь волосы.

Приметы на 24 января

В народе этот день назывался «Федосей-весняк». Но наши предки не особенно радовались оттепели. Считалось, что она могла плохо сказаться на урожае. Есть даже поговорка: «Бойся январской весны — теплые дни января недобром отзываются». По погоде на Федосея определяли, каким будет весь ноябрь. Существовали и другие приметы.

  • Если погода была теплой, значит, весна наступит рано;
  • Также теплый Федосеев день предсказывает обильные дожди весной;
  • Сильная оттепель 24 января означает, что весна будет очень короткой;
  • Если в лесу слышно эхо — примета того, что будут морозы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему 23 января в народе называют Григорием-летоуказателем.

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