Жена Марата Башарова Елизавета рассказала о своих отношениях с бывшим мужем

Бывшая жена Марата Башарова Елизавета Шевыркова прокомментировала слова мужа о том, что они живут вместе. В интервью российский актер заявляет о том, что после развода в 2019 году пара воссоединилась ради сына. Елизавета опровергла слова Марата и подчеркнула, что отношений между ними быть не может.

«Мы живем раздельно, и отдыхаем, соответственно, тоже, — заявила она изданию Starhit. — Возможно, Марату бы хотелось, чтобы все было так, как он говорит. Но еще одного шанса я ему уже не дам…. Другого мужчины рядом со мной пока нет — сердце свободно».

Отношения Марата и его бывшей супруги стали широко обсуждаться в сети, когда артиста застали на отдыхе во Франции не с Лизой, а с дочерью от прошлой жены — 15-летней Амели.

Тем не менее, Елизавета поддерживает общение с Башаровым и разрешает ему видеться с сыном Марселем. На странице актера появляются фотографии совместного отдыха отца и трехлетнего сына. Пользователи прозвали мальчика Мар Марыч и отметили, что ребенок с возрастом все больше становится похожим на отца.

«Отец видится с ребенком, когда хочет и у него есть на это свободное от работы время, — комментирует бывшая супруга Башарова. — Я не подавала на алименты, но Марат дает деньги на все необходимое Марселю».

Ранее 5-tv.ru составил список мужчин, чье поведение вызывало осуждение у россиян в 2019 году. Тогда жена Марата Башарова публично заявила о побоях.