Фото с места хлопка газа в квартире в Каменск-Уральском

В распоряжении 5-tv.ru появились фотографии последствий хлопка бытового газа в квартире пятиэтажного дома в Каменск-Уральском Свердловской области.

На снимках, сделанных сотрудниками МЧС, видно разрушенную стену между квартирами. Также ударная волна повредила перила в подъезде.

В результате инцидента пострадала женщина, она была передана бригаде «скорой помощи», о ее состоянии пока ничего не известно.

Хлопок бытового газа зафиксирован на пятом этаже пятиэтажного дома по адресу улица Привокзальная, 24 города Каменск-Уральский.

Ранее сообщалось, что в панельном доме после хлопка образовались трещины в подъезде на четвертом и пятом этаже. Возгорания не последовало. Сотрудниками МЧС были эвакуированы 28 жителей подъезда, где произошло ЧП.