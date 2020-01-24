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Фото с места хлопка газа в квартире в Каменск-Уральском

, 4:39 | Марина Неруцких Фото 26

В результате инцидента пострадала женщина, повреждена стена панельного дома.

Фото: МЧС РФ

В распоряжении 5-tv.ru появились фотографии последствий хлопка бытового газа в квартире пятиэтажного дома в Каменск-Уральском Свердловской области.

На снимках, сделанных сотрудниками МЧС, видно разрушенную стену между квартирами. Также ударная волна повредила перила в подъезде.

В результате инцидента пострадала женщина, она была передана бригаде «скорой помощи», о ее состоянии пока ничего не известно.

Хлопок бытового газа зафиксирован на пятом этаже пятиэтажного дома по адресу улица Привокзальная, 24 города Каменск-Уральский.

Ранее сообщалось, что в панельном доме после хлопка образовались трещины в подъезде на четвертом и пятом этаже. Возгорания не последовало. Сотрудниками МЧС были эвакуированы 28 жителей подъезда, где произошло ЧП.

Фото с места хлопка газа в квартире в Каменск-Уральском

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МЧС РФ

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МЧС РФ

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МЧС РФ

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МЧС РФ

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