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Мужчины чуть не свернули шеи, увидев «британскую Кардашьян» на пляже без белья

, 5:40 | Анастасия Игонина Видео 37

Модель пришла на вечеринку, не надев под полупрозрачный наряд купальник.

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Фото, видео: Instagram @demirosemawby

«Британская Кардашьян» привлекла пристальное внимание мужчин, оказавшись на пляжной вечеринке в откровенном наряде. Коротким роликом с реакцией сильного пола на свое появление Деми Роуз поделилась на своей странице в Instagram.

В кадре модель идет по пляжу спиной к зрителям. На ней пляжная юбка, состоящая из двух соединенных тонкими завязками полотен ткани, бюстгальтер с драпировкой и декоративные рукава. Немного прогулявшись среди гостей вечеринки, Деми с игривой улыбкой оборачивается к камере, и становится заметно, что нижнего белья под юбкой нет: на бедрах Роуз видны только тесемки наряда.

«Извини, что твой парень пялится», — иронично подписала ролик модель.

Instagram @demirosemawby

Появление «британской Кардашьян» на вечеринке действительно произвело фурор. В кадре видно, как стоящая позади нее группа мужчин поворачивает головы и сопровождает пристальным взглядом все действия Instagram-дивы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «британская Кардашьян» поделилась сексуальным фото в золотом костюме.

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