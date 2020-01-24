Строительные компании Петербурга подозревают в картельном сговоре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подозревает в картельном сговоре сразу четыре строительные компании Петербурга. Они чаще других выигрывали торги за подряды по капитальному ремонту домов и озеленению территорий.

Общая сумма контрактов превысила 750 миллионов рублей. А заявки на участие в тендерах отправлялись с одного IP-адреса. Именно этот факт вызвал подозрения антимонопольной службы. Речь идет об 11 тендерах, все касаются строительства и благоустройства. Например, высадка деревьев в одном из городских садов, которой остались довольны далеко не все живущие в районе люди.

За ходом расследования следит Дмитрий Акимов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что проверка поставок продуктов в детские учреждения Петербурга выявила четыре картельных сговора.