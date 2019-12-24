Проверка поставок продуктов в детские учреждения Петербурга выявила четыре картельных сговора

В Петербурге выявили четыре картельных сговора на рынке питания для детских учреждений. Активисты Общероссийского народного фронта выяснили, ряд компаний договаривались между собой, чтобы выиграть торги на поставку продуктов для детских садов и школ. Фирмы работали для собственной прибыли, выводя из бюджета крупные суммы, и часто просто игнорировали санитарные нормы.

«Картель дает возможность организациям не только завышать стоимость, красть деньги из бюджета, но и уходить от требований, понижать качество продукции. А в данном случае мы говорим о питании детей», — отмечает сопредседатель ОНФ Санкт-Петербурга Виталий Фатеичев.

За последние два года в Петербурге зафиксированы сотни отравлений детей в тех учреждениях, в которых поставками продуктов питания занимались картельщики. В отношении нескольких таких фирм уже возбуждены уголовные дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал о массовом отравлении детей в школе под Нижним Новгородом.