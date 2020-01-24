  1. Пятый канал
  4. Студентам-второкурсникам разрешат менять специальность

Студентам-второкурсникам разрешат менять специальность

, 9:01 Эфирная новость 32

В ближайшем будущем такая перспектива появится у обучающихся всех вузов страны, обещают в Совете Федерации.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Sebastian Gollnow; 5-tv.ru

Российский студент меняет профессию. В ближайшем будущем такая перспектива появится у обучающихся всех вузов страны. Как рассказали «Известиям» в Совете Федерации, студенты получат возможность поменять специальность уже после второго курса обучения.

Подобную систему используют ведущие университеты мира — она позволяет снизить количество отчислений из вузов из-за разочарования студентов в выбранной специализацией. Пилотные проекты новой системы обучения уже в будущем году планируют запустить сразу в нескольких регионах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом пилотном проекте в сфере образования. В министерстве просвещения готовится программа по обучению финансовой грамотности.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.95
0.12 68.69
0.17
Гороскоп на 24 января: близость Новолуния толкает к расстановке приоритетов

Последние новости

9:36
Путин назначил Орешкина и Мединского помощниками президента
9:34
Россельхознадзор начал тотальную проверку продуктов, ввозимых из-за рубежа
9:21
Массовые аварии в Петербурге произошли из-за снегопада — видео
9:11
«Ну и ноги, Света!» — Лобода пленила фанатов в балахоне на голое тело
9:01
Студентам-второкурсникам разрешат менять специальность
8:52
«Тебе даже вагончик идет»: Самбурская снялась на перроне в стильном образе

Сейчас читают

Британская Кардашьян заворожила фанатов фото в бикини в лучах заката
Гороскоп на 24 января: близость Новолуния толкает к расстановке приоритетов
Сын Никаса Сафронова бросил вызов Волочковой и показал свой «шпагат» — фото

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]