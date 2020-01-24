Студентам-второкурсникам разрешат менять специальность

Российский студент меняет профессию. В ближайшем будущем такая перспектива появится у обучающихся всех вузов страны. Как рассказали «Известиям» в Совете Федерации, студенты получат возможность поменять специальность уже после второго курса обучения.

Подобную систему используют ведущие университеты мира — она позволяет снизить количество отчислений из вузов из-за разочарования студентов в выбранной специализацией. Пилотные проекты новой системы обучения уже в будущем году планируют запустить сразу в нескольких регионах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом пилотном проекте в сфере образования. В министерстве просвещения готовится программа по обучению финансовой грамотности.