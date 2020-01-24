  1. Пятый канал
  4. Высший уровень реагирования объявлен в Пекине из-за вспышки коронавируса

Высший уровень реагирования объявлен в Пекине из-за вспышки коронавируса

, 10:38 Эфирная новость 45

ВОЗ рекомендовала всем странам мира быть готовыми принять меры по сдерживанию нового вируса.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / via www.imago-images.de; 5-tv.ru

Еще две сотни заболевших и это только за последние сутки. Общее число зараженных коронавирусом в Китае — 876 человек. Погибли 26 жителей.

Власти КНР закрыли 13 городов провинции Хубэй, где предположительно находился очаг заболевания. Жителям запрещено выезжать за пределы провинции, отменены массовые мероприятия и фактически сорвано празднование Нового года.

В Пекине объявлен высший уровень реагирования в связи с угрозой здоровью из-за вспышки коронавируса. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам мира быть готовыми принять меры по сдерживанию нового вида пневмонии.

Сразу несколько стран одна за другой отменяют транспортное сообщение с Китаем. Россиянам категорически не рекомендуют в ближайшее время посещать КНР. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

По последним данным, в нашей стране подтвержденных случаев заболевания пока нет — три человека с подозрением остаются в больницах. Все они прилетели из Китая.

В Хабаровский край сегодня прислали экспресс-тексты для определения нового вируса. Они позволяют обнаружить заболевание в течение четырех часов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россельхознадзор начал тотальную проверку продуктов, ввозимых из-за рубежа.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.95
0.12 68.69
0.17
Гороскоп на 24 января: близость Новолуния толкает к расстановке приоритетов

Последние новости

11:12
Альбина Джанабаева испытала на себе температуру в -160 градусов
11:03
Видео: последствия аварии на первом энергоблоке ГРЭС в Новочеркасске
10:49
Главархив Москвы опубликовал архивные фотографии блокадного Ленинграда
10:47
ФСБ задержала жителя Крыма, который оборудовал схроны с боеприпасами и взрывчаткой
10:38
Высший уровень реагирования объявлен в Пекине из-за вспышки коронавируса
10:29
«К каждому нужен подход»: Костенко рассказала, каково быть женой футболиста

Сейчас читают

Гороскоп на 24 января: близость Новолуния толкает к расстановке приоритетов
Федосеев день: что ни в коем случае нельзя делать 24 января
Сын Никаса Сафронова бросил вызов Волочковой и показал свой «шпагат» — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]