Высший уровень реагирования объявлен в Пекине из-за вспышки коронавируса

Еще две сотни заболевших и это только за последние сутки. Общее число зараженных коронавирусом в Китае — 876 человек. Погибли 26 жителей.

Власти КНР закрыли 13 городов провинции Хубэй, где предположительно находился очаг заболевания. Жителям запрещено выезжать за пределы провинции, отменены массовые мероприятия и фактически сорвано празднование Нового года.

В Пекине объявлен высший уровень реагирования в связи с угрозой здоровью из-за вспышки коронавируса. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам мира быть готовыми принять меры по сдерживанию нового вида пневмонии.

Сразу несколько стран одна за другой отменяют транспортное сообщение с Китаем. Россиянам категорически не рекомендуют в ближайшее время посещать КНР. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

По последним данным, в нашей стране подтвержденных случаев заболевания пока нет — три человека с подозрением остаются в больницах. Все они прилетели из Китая.

В Хабаровский край сегодня прислали экспресс-тексты для определения нового вируса. Они позволяют обнаружить заболевание в течение четырех часов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россельхознадзор начал тотальную проверку продуктов, ввозимых из-за рубежа.