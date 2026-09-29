Огонь в мозге: психоз возникает из-за атаки иммунитета на организм

Knowable Magazine: психоз возникает из-за атаки иммунитета на организм

Галлюцинации, бред и резкие изменения поведения могут быть связаны с нарушениями работы иммунной системы. Об этом сообщил Knowable Magazine.

Как иммунная система может вызвать психоз

Психиатр Кембриджского университета Питер Джонс вспоминает пациента с необычайно реалистичными галлюцинациями. Человеку виделись животные, которых он гладил и с которыми взаимодействовал так, словно они действительно находились рядом.

Антипсихотические препараты не избавляли его от видений. Галлюцинации исчезли после плазмафереза — процедуры, позволяющей удалить из крови определенные компоненты, включая антитела.

Специалисты предположили, что причиной мог стать аутоиммунный энцефалит — редкое воспалительное заболевание мозга, при котором иммунная система ошибочно воздействует на собственные ткани организма.

Заболевание выявляют с помощью исследований крови или спинномозговой жидкости на аутоантитела. На него также могут указывать изменения на МРТ, быстрое развитие психотических симптомов, судороги и другие неврологические нарушения.

У пациента Джонса выраженных неврологических проявлений не было. Такие случаи заставляют ученых предполагать, что небольшая часть пациентов с аутоиммунными причинами психоза может оставаться без правильного диагноза.

Какие антитела воздействуют на мозг

В 2007 году исследователи описали случаи 12 женщин с аутоиммунным энцефалитом. У девяти сначала возникли симптомы, напоминающие психоз, у остальных преобладали нарушения памяти. У всех, кроме одной, позднее появились судороги.

Ученые обнаружили антитела к NMDA-рецепторам — белкам, участвующим в работе мозга, в том числе в процессах обучения и формирования памяти.

У части пациенток заболевание связывали с опухолями. Иммунная система начинала воспринимать определенные структуры как чужеродные и вырабатывать против них антитела, которые могли воздействовать и на здоровую ткань мозга.

Как болезнь принимают за психическое расстройство

На ранних стадиях аутоиммунного энцефалита могут возникать галлюцинации, бред и сильное возбуждение, поэтому пациенты нередко сначала попадают к психиатрам.

Психиатр Оксфордского университета Белинда Леннокс наблюдала молодую женщину, у которой быстро развилась паранойя. Она перестала спать, а затем потеряла способность говорить. Антипсихотические препараты ухудшили ее состояние.

Обследование выявило антитела к NMDA-рецепторам. После терапии, направленной на их удаление, состояние пациентки значительно улучшилось примерно за неделю.

При этом большинство специалистов считают, что аутоиммунные причины стоят лишь за 1–2% случаев психоза.

Почему опасна гипердиагностика

Рост внимания к аутоиммунному энцефалиту привел и к обратной проблеме — заболевание могут диагностировать у людей, у которых его нет.

Невролог клиники Мэйо Эоин Фланаган и его коллеги изучили случаи в шести специализированных клиниках. В исследовании 2022 года выяснилось, что чуть более четверти пациентов с диагнозом «аутоиммунный энцефалит» в действительности им не страдали.

Ненужная иммунотерапия несет риски. Она снижает защитные функции иммунной системы, а стероиды способны усиливать психотические симптомы. В исследовании Фланагана нежелательные реакции возникли у 20% из 84 пациентов, получавших иммунотерапию.

Кроме того, ошибочный диагноз может отсрочить лечение настоящей причины заболевания.

Где проходит граница между психиатрией и неврологией

Сам по себе психоз не свидетельствует об аутоиммунном энцефалите. У подавляющего большинства пациентов причины таких симптомов другие, поэтому для назначения иммунотерапии необходимы серьезные основания.

Специалисты продолжают искать критерии, которые позволят одновременно выявлять редкие аутоиммунные случаи и избегать гипердиагностики.

Исследования идут и среди людей с тяжелыми психическими расстройствами, которым не помогает стандартное лечение. Однако ученые пока не знают, насколько велика группа пациентов со скрытыми аутоиммунными причинами психоза.

Как подчеркивает Джонс, отдельных успешных случаев недостаточно. Пока результаты масштабных исследований не получены, вопрос о том, сколько случаев психоза действительно связано с невыявленными аутоиммунными заболеваниями, остается открытым.

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