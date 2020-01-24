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Россельхознадзор начал тотальную проверку продуктов, ввозимых из-за рубежа

, 9:34 Эфирная новость 13

Данная мера призвана исключить риск проникновения смертельного коронавируса на территорию России в пищевой продукции.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / via www.imago-images.de; 5-tv.ru

Жертв китайского коронавируса уже 18. Закрыт город Ухань, где предположительно очаг заражения. Жителям запрещено выезжать за пределы провинции. Из-за запрета массовых собраний сорвано празднование Нового года по восточному календарю.

Приграничные территории Российской Федерации приведены в режим повышенной готовности. Сотрудники Роспотребнадзора работают в аэропортах и на дорогах. Проверяется каждый пассажир и даже багаж.

«Существуют риски проникновения в нашу страну данного вируса вместе с пищевой продукцией, в связи с этим Росельхознадзор будет проводить с сегодняшнего дня тотальные проверки в 100% порядке», — советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

В России подтвержденных случаев коронавируса пока нет, трое госпитализированы с подозрением. Все они прилетели из Китая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВОЗ не стал объявлять ЧС из-за вспышки коронавируса в Китае.

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