Россельхознадзор начал тотальную проверку продуктов, ввозимых из-за рубежа

Жертв китайского коронавируса уже 18. Закрыт город Ухань, где предположительно очаг заражения. Жителям запрещено выезжать за пределы провинции. Из-за запрета массовых собраний сорвано празднование Нового года по восточному календарю.

Приграничные территории Российской Федерации приведены в режим повышенной готовности. Сотрудники Роспотребнадзора работают в аэропортах и на дорогах. Проверяется каждый пассажир и даже багаж.

«Существуют риски проникновения в нашу страну данного вируса вместе с пищевой продукцией, в связи с этим Росельхознадзор будет проводить с сегодняшнего дня тотальные проверки в 100% порядке», — советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

В России подтвержденных случаев коронавируса пока нет, трое госпитализированы с подозрением. Все они прилетели из Китая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВОЗ не стал объявлять ЧС из-за вспышки коронавируса в Китае.