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  4. Что известно о бездомном отце с четырьмя детьми, обнаруженными в заброшенном доме

Что известно о бездомном отце с четырьмя детьми, обнаруженными в заброшенном доме

, 16:03 Эфирная новость 89

Многодетную семью в жутких условиях нашли не органы опеки, а общественники.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Florian Bachmeier; 5-tv.ru

История одной семьи потрясла всю страну. В Чите в заброшенном доме общественники обнаружили четверых детей. На эти кадры невозможно смотреть без слез. Малыши вместе с отцом несколько месяцев буквально выживали. При этом, младшей девочке всего три года. Сейчас дети находятся в безопасности в приюте.

Семью нашли не органы опеки и не полиция, а общественники, которые занимаются помощью бездомным.

Как именно отец с детьми оказались на улице, и почему соцслужбы не помогли, выясняла Ирина Трофимова.

Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отца с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме в Чите.

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