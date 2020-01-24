Что известно о бездомном отце с четырьмя детьми, обнаруженными в заброшенном доме

История одной семьи потрясла всю страну. В Чите в заброшенном доме общественники обнаружили четверых детей. На эти кадры невозможно смотреть без слез. Малыши вместе с отцом несколько месяцев буквально выживали. При этом, младшей девочке всего три года. Сейчас дети находятся в безопасности в приюте.

Семью нашли не органы опеки и не полиция, а общественники, которые занимаются помощью бездомным.

Как именно отец с детьми оказались на улице, и почему соцслужбы не помогли, выясняла Ирина Трофимова.

Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отца с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме в Чите.