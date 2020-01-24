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  4. Отца с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме в Чите

Отца с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме в Чите

, 8:10 | Василий Заика Видео 353

Правоохранительные органы Забайкалья проводят проверку.

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Фото, видео: YouTube / Одни из Нас; МВД РФ

Отца с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме в Чите. По данным местного общественника Евгения Федорова, инцидент произошел в районе Острова. Выяснилось, что мужчина и его дети — трое сыновей, а также малолетняя дочь живут в доме без окон и дверей ориентировочно с лета. Семья спасалась от холодов при помощи костра, который разжигали прямо в импровизированном жилище.

«Мой друг искал в том районе собаку. Зашел на территорию этого здания, поднялся на этаж и увидел эту семью. Они приехали из Александровского Завода», — отмечает Евгений Федоров.

Глава семьи рассказал, что купил дом за счет средств материнского капитала, но строение начало разрушаться. Мужчина сидел без работы и опасался, что социальные службы могут отобрать у него детей. Мать ребятишек злоупотребляла алкоголем. Отец четверых детей не выдержал и решился на переезд в Читу, где также столкнулся с большим количеством проблем.

Читинский общественник отмечает, что в настоящий момент мужчина и его дети: сыновья — 11-ти, десяти и шести лет, а также трехлетняя дочь временно живут в квартире. Отзывчивые местные жители помогают семье деньгами, продуктами и одеждой.

Правоохранительные органы Забайкальского края инициировали проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи в Подмосковье обнаружили в крови младенца спайс.

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