Видео: жительница ХМАО выпала из окна на девятом этаже, а затем встала и ушла

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) выпала из окна квартиры на девятом этаже, а затем встала и пошла. Видео падения опубликовал один из пользователей ВКонтакте.

Выжить женщине удалось благодаря расположенному под окном сугробу — в результате удара снег раскидало в разные стороны. После падения женщина выбралась из сугроба и ушла.

Инцидент подтвердили в Следственном управлении СК РФ по ХМАО, пишет ТАСС. По предварительным данным, женщина выпала из окна в поселке Излучинск. Она госпитализирована с травмами. Следователи проводят проверку по факту инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Эльбрусе альпинист чудом выжил после падения с высоты почти пяти тысяч метров.