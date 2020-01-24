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  4. Юрий Лоза заподозрил яд в конверте от анонима

Юрий Лоза заподозрил яд в конверте от анонима

, 15:53 | Сергей Зеленский 51

Послание было оставлено в дверях квартиры артиста.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / magebroker/Marina Horvat, Anatoly Lomohov, Simon Belcher, Manfred Bail, Petra Wallner; Facebook / Юрий Лоза

Певец и композитор Юрий Лоза обнаружил на входе в свою квартиру подозрительный конверт на свое имя, при этом адресат на нем указан не был. Артист, не любящий, по его словам, неожиданностей, опасается, что внутри послания может быть опасное вещество, в том числе яд, написал артист в Facebook.

Музыкант выяснил, что консьерж покидал подъезд на 15 минут, чтобы сходить в магазин, и именно в этот момент конверт нестандартного размера и подложили.

«Я его, конечно, не открывал и не собираюсь. Если отправитель в ближайшее время не даст о себе знать, выброшу на помойку. Даже если там чек на огромную сумму (что вряд ли), лучше не рисковать, ведь он вполне может быть обмазан смертельным ядом кураре», — написал он.

Это вещество впервые было создано индейцами бассейна реки Амазонка из коры растения под названием стрихнос ядоносный. При попадании в организм человека он теряет подвижность и погибает от остановки дыхания.

Однако подписчики музыканта попытались развеять его опасения.

«А может там партитура будущей импровизации?» — предположил один из них.

«А если это проникновенный текст застенчивого поэта? Пропал хит!» — предупредил другой.

«Может там детский рисунок на память? Поблагодарили вас за что-то доброе?» — добавил третий.

Нашлись и те, кто с юмором отнесся к странной находке, отметив, что «хорошо, что это не воткнутый в дверь топор» и «вдруг там завещание от прадедушки банкира».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автор хита 1980-х «Маленький плот» Юрий Лоза раскритиковал нашумевший фильм Клима Шипенко «Текст» по роману Дмитрия Глуховского.

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