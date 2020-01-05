«Ребята постарались»: Лоза досмотрел и раскритиковал фильм «Текст»

Автор хита 1980-х «Маленький плот» Юрий Лоза посмотрел нашумевший фильм Клима Шипенко «Текст» по роману Дмитрия Глуховского и написал рецензию на него в своем Facebook. Для начала музыкант отметил, что «ребята постарались», однако дальше картину раскритиковал. По мнению Лозы, фильм слишком длинный, а кроме того ему не понравился звучащий с экрана мат.

«Будь картина в полтора-два раза короче, она бы только выиграла. Ну и матерные слова я бы заменил крепкими, но все-таки цензурными, как это делают в большом взрослом кино», — пишет артист.

Постельная сцена, по словам Юрию Лозы, добавлена в картину «для привлечения любителей «клубнички», которые «делают значительную часть кассы». Но ее, по мнению музыканта, «можно было снять хотя бы красиво».

facebook @ Юрий-Лоза

Кроме того, фильм показался артисту слишком темным, он считает, что его создатели «сэкономили на осветительных приборах». Ну и актеры, по мнению Лозы, никуда не годятся, режиссер должен был выбрать совсем других.

«Кстати, а зачем вообще было все это снимать? Неужели создатели намеревались при помощи данной картины сделать наш мир лучше? Но если не хотели, то тем более… зачем?» — завершает свой краткий обзор Юрий Лоза.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, режиссер фильма «Текст» Клим Шипенко прокомментировал бурную реакцию зрителей, недовольных интимной сценой с участием Кристины Асмус и Ивана Янковского. За эти кадры актриса буквально подверглась травле в соцсетях.