«Ребята постарались»: Лоза досмотрел и раскритиковал фильм «Текст»

Автор хита 1980-х «Маленький плот» Юрий Лоза посмотрел нашумевший фильм Клима Шипенко «Текст» по роману Дмитрия Глуховского и написал рецензию на него в своем Facebook. Для начала музыкант отметил, что «ребята постарались», однако дальше картину раскритиковал. По мнению Лозы, фильм слишком длинный, а кроме того ему не понравился звучащий с экрана мат.
«Будь картина в полтора-два раза короче, она бы только выиграла. Ну и матерные слова я бы заменил крепкими, но все-таки цензурными, как это делают в большом взрослом кино», — пишет артист.
Постельная сцена, по словам Юрию Лозы, добавлена в картину «для привлечения любителей «клубнички», которые «делают значительную часть кассы». Но ее, по мнению музыканта, «можно было снять хотя бы красиво».
Кроме того, фильм показался артисту слишком темным, он считает, что его создатели «сэкономили на осветительных приборах». Ну и актеры, по мнению Лозы, никуда не годятся, режиссер должен был выбрать совсем других.
«Кстати, а зачем вообще было все это снимать? Неужели создатели намеревались при помощи данной картины сделать наш мир лучше? Но если не хотели, то тем более… зачем?» — завершает свой краткий обзор Юрий Лоза.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, режиссер фильма «Текст» Клим Шипенко прокомментировал бурную реакцию зрителей, недовольных интимной сценой с участием Кристины Асмус и Ивана Янковского. За эти кадры актриса буквально подверглась травле в соцсетях.