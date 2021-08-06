Советы женщинам: Как выбрать мужское белье

Покупка мужского белья — дело достаточно сложное и затратное. Распространенный, казалось бы, подарок вызывает вопросы даже у опытных покупательниц. Проблема выбора нижнего белья кроется в сложностях с возвратом: в интернет-магазинах к этой процедуре существуют сложные правила, а в торговых центрах белье вернуть и вовсе нельзя.

Как определить размер белья?

Чтобы не ошибиться с размером, следует измерить обхват талии и бедер. В интернете существуют специальные таблицы, по которым можно определить размер одежды в соответствии с параметрами. Но если узнать точные объемы не получилось, следует ориентироваться на размер брюк или выбирать универсальные размеры: Medium или Large. Разница между ними несущественная.

Игорь Верниковский

Менеджер магазина одежды — В вопросе выбора нижнего белья для мужчины стоит особенное внимание уделить лишь форме и размеру. Когда речь идет о подарке такого индивидуального предмета гардероба как трусы, отдать предпочтение стоит однотонному белью, причем в темных тонах, если вы не хотите, чтобы они пылились на полке в нераспечатанном виде или еще хуже — оказались на ком-то другом.

Виды мужского белья

Следует помнить о разновидностях мужского нижнего белья. Различают несколько моделей:

• Боксеры (Boxers) — это свободные трусы-шорты, снабженные пуговицами на поясе. Они делаются из хлопка.

• Трусы-боксеры (Boxer briefs или Trunks) — короткие облегающие трусы, все еще сохраняющие вид шорт. Они делаются из трикотажа.

• Обычные трусы/«плавки» (Briefs) — самые короткие трусы из трикотажа. На них есть только резинка. Чаще всего она брендируется: по всей длине пояса нанесено имя марки.

• Кальсоны (Long Johns) — этот предмет одежды тоже относится к мужскому нижнему белью и используются в холодную погоду. Для защиты от ветра кальсоны должны плотно облегать ноги.

Игорь Верниковский

Менеджер магазина одежды — Самым универсальным вариантом формы остается неизменная классика — боксеры средней длины и «шорты» trunks. М — это универсальный размер, вероятность промахнуться с ним крайне мала. Если вы не имеете возможности заранее измерить обхват талии и бедер мужчины, то определять следует по размеру брюк.

Выбирая трусы для повседневной носки, следует задуматься о виде брюк, которые будут на мужчине. Любителю узких брюк будет целесообразнее приобрести «плавки» или облегающие боксеры.

Необходимо также учитывать, из какого материала сделано нижнее белье. Предпочтительнее выбирать натуральные или дышащие ткани — лен или хлопок. Не пугайтесь, если в составе есть эластана: именно он помогает белью не растягиваться и служить дольше. Еще одна важная деталь — пояс изделия. Резинка должна быть широкой и прошитой в несколько рядов: так она дольше не будет растягиваться и обеспечит комфорт в носке.