В зале с рождения: родители о тренировках двухлетнего сына-боксера из Приморья

Отец двухлетнего боксера Игешев: сын занимается спортом практически с рождения

Двухлетний боксер Демьян Игешев из Владивостока практически с рождения занимается боксом по собственному желанию. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказали его родители.

Его отец Александр — тренер по боксу. Он пояснил, что не принуждал сына приходить вместе с ним на тренировки. По его словам, мальчик сам надевает перчатки, приносит лапы (снаряды для отработки ударов в боксе. —Прим. ред.) и просит, чтобы их подержали для ударов.

«Какой ты пример показываешь, так и будет. И сила, и скорость, мощь — все есть. И реакция у него хорошая», — отметил Александр Игешев.

Маленький спортсмен проводит много времени в зале. Родитель не заставляет сына заниматься профессионально. Он лишь хочет, чтобы тот умел был уверен в своих силах и умел постоять за себя.

При этом мама мальчика рассказала, что в семье не ожидали ажиотажа после публикации кадров с отработкой ударов мальчика в соцсети. До этого родители уже выкладывали видео с тренировками Демьяна, и подписчики их хвалили, однако это первый раз, когда видео «залетело», прославив малыша.

Ролик с участием ребенка набрал около 18 миллионов просмотров и сотни тысяч лайков. В нем Демьян отрабатывал удары по груше и осваивал элементы бокса. Некоторые пользователи сначала предположили, что видео создано с помощью нейросетей, однако позже стало ясно, что запись настоящая.

Известно, что мальчик начал пробовать удары уже в возрасте около 11 месяцев. Сначала тренировки проходили в игровой форме, затем у него появились собственные перчатки и оборудование. Одну из груш ребенок даже берет с собой в детский сад.

Отец Демьяна как тренер по боксу занимается и с детьми, и со взрослыми. В семье также воспитывают старшую дочь.

Про то, что история маленького спортсмена стала широко обсуждаться в сети, ранее писал 5-tv.ru. Пользователи активно поддержали ребенка и отметили его увлеченность спортом.

