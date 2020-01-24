Как правильно загадать желание в новолуние 25 января

25 января будет первое новолуние нового года. В этот день подходящее время для загадывания желания, поскольку энергия Луны будет очень сильной и мощной. Если правильно загадать и сформулировать свое желание, оно обязательно сбудется, пишет «Clutch!».

Самое главное, что понадобится для церемонии — сокровенное желание, которое надо будет четко визуализировать. Нужно максимально ясно представлять желаемое во всех подробностях. Также понадобятся следующие предметы: четыре небольших листика бумаги, свеча, блюдце или тарелка, личное небольшое портретное фото и закрывающаяся банка или вазочка.

В новолуние, желательно в полночь, необходимо написать на каждом листике свое желание, считают эзотерики. После зажечь свечу, поставить перед собой тарелку, и по очереди сжечь на ней все листики с желанием. Пепел от бумаги ссыпать в баночку и сверху положить свое фото. Баночку закрыть и поставить на южную или юго-восточную сторону на четыре дня. Важно, что все эти дни трогать баночку нельзя.

На пятый день нужно достать фото, а пепел из баночки рассыпать на улице по ветру. После такого ритуала на новолуние желание обязательно исполнится. Если оно очень масштабное, то в течение года. В более простых случаях — в течение нескольких месяцев, уверены эзотерики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что близость Новолуния толкает к расстановке приоритетов.