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Как правильно загадать желание в новолуние 25 января

, 21:06 | Мия Субботина 68

В этот день энергия Луны очень сильная, поэтому, если правильно загадать и сформулировать свое желание, оно обязательно сбудется, считают эзотерики.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / jspix, Mohssen Assanimoghaddam, imagebroker/Anju, CHROMORANGE / Bilderbox, K. Salminen, Martha Asencio Rhine

25 января будет первое новолуние нового года. В этот день подходящее время для загадывания желания, поскольку энергия Луны будет очень сильной и мощной. Если правильно загадать и сформулировать свое желание, оно обязательно сбудется, пишет «Clutch!».

Самое главное, что понадобится для церемонии — сокровенное желание, которое надо будет четко визуализировать. Нужно максимально ясно представлять желаемое во всех подробностях. Также понадобятся следующие предметы: четыре небольших листика бумаги, свеча, блюдце или тарелка, личное небольшое портретное фото и закрывающаяся банка или вазочка.

В новолуние, желательно в полночь, необходимо написать на каждом листике свое желание, считают эзотерики. После зажечь свечу, поставить перед собой тарелку, и по очереди сжечь на ней все листики с желанием. Пепел от бумаги ссыпать в баночку и сверху положить свое фото. Баночку закрыть и поставить на южную или юго-восточную сторону на четыре дня. Важно, что все эти дни трогать баночку нельзя.

На пятый день нужно достать фото, а пепел из баночки рассыпать на улице по ветру. После такого ритуала на новолуние желание обязательно исполнится. Если оно очень масштабное, то в течение года. В более простых случаях — в течение нескольких месяцев, уверены эзотерики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что близость Новолуния толкает к расстановке приоритетов.

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