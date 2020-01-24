Гороскоп на 24 января: близость Новолуния толкает к расстановке приоритетов

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: конец лунного цикла — хорошее время, чтобы пересмотреть и, возможно, заново расставить приоритеты. Девы, обновите гардероб. Рыбы, доверяйте своей интуиции.

♈ Овен

Каждый раз, когда вы чувствуете, что как будто застряли и не можете двигаться — это, вероятно, происходит по вашей собственной воле. Вы можете выбрать движение в любом направлении. Все, что от вас требуется — сделать шаг. Используйте этот день, чтобы обдумать свой следующий ход.

Космический совет: если вам кажется, что вы застряли — помните, что это происходит по вашей воле.

♉ Телец

Вся эта тяжелая работа, наконец, окупается, Тельцы. Вы находитесь на пути к радости, изобилию и счастью. Насладитесь тем, что предлагает этот момент. Однако стоит помнить о том, что спешка не приведет ни к чему хорошему. Так что успокойтесь и не торопитесь. Это, кстати, поможет вам куда более разумно распорядиться финансами.

Космический совет: прежде чем тратить деньги — выдохните и подумайте без спешки.

♊ Близнецы

Это переходный период для вас, Близнецы. Что-то одно заканчивается, чтобы позволить начаться другому. С этими изменениями может быть исключительно трудно смириться, поэтому сохраняйте веру. Думайте об этом как о смерти феникса: за ней вас ждет славное перерождение.

Космический совет: утрата, которая случилась с вами сейчас, не должна вас расстраивать.

Федосеев день: что ни в коем случае нельзя делать 24 января

♋ Рак

Вам известна цена успеха, Раки. Вы в курсе, что это не происходит за одну ночь. Поверьте, что вы на правильном пути, пусть вам и кажется пока, что ваши действия не приносят результатов. Да, это может быть не просто. Некоторым даже покажется, что они словно попали в «день сурка». Но не позволяйте монотонности сломить вашу веру в успех.

Космический совет: вы на правильном пути: результаты вашего труда проявятся чуть позже.

♌ Лев

Львы, переключитесь в режим «действие». Есть вещи, которые требуют вашего внимания — и безотлагательно! Прекратите откладывать на потом то, чем вам не хочется заниматься: решение этих вопросов больше не может ждать.

Космический совет: сделайте то, что давно откладывали.

♍ Дева

Девы, вам нравится ваша работа, окружение и общая атмосфера вашей жизни. Звезды подсказывают, что это — только начала вашей светлой полосы. Вселенная готова осыпать вас своими подарками. Направьте свое счастье в правильное русло — займитесь обустройством квартиры, обновлением гардероба или чем-то подобным.

Космический совет: время шопинга!

♎ Весы

Алмазы появляются под влиянием давления, Весы. Личностный рост тоже происходит там, где вам нужно проявлять характер и отстаивать свои интересы. Не волнуйтесь — стресс, беспокойство и бессонные ночи окупятся. Расставьте приоритеты и поймите, как распределить свое время и энергию, чтобы трудный период не вымотал вас без остатка.

Космический совет: не пасуйте перед сложностями — весь стресс окупится.

♏ Скорпион

Строить из себя жертву уже не в тренде, Скорпионы. Пришло время принимать активные меры. То, что находится вне ваших обязанностей, не может быть под вашим контролем — не нужно пытаться нести за них ответственность.

Космический совет: не пытайтесь отвечать за то, что не является вашей обязанностью.

♐ Стрелец

Умение постоять за себя изменит вашу жизнь, Стрельцы. Скажите «нет» нереалистичным требованиям от окружающих. Вспомните о том, что вы вообще не обязаны соответствовать чьим-то ожиданиям и представлениям о вашем возрасте, поле, профессии и семейном положении.

Космический совет: будьте тем, кем хотите быть.

♑ Козерог

Чтобы получилось хорошо — нужно потратить время. Чтобы получилось идеально — нужно потратить очень много времени. Козероги, доверьтесь судьбе — и вы увидите, как все встает на свои места. Главное — не вспугните таинственную и хрупкую магию, которую творит вокруг вас Вселенная.

Космический совет: просто доверьтесь судьбе — она все сделает как нужно.

♒ Водолей

Взросление — это осознание того, что не все заслуживает вашего времени и внимания. Определите свои приоритеты, Водолеи. Есть большая вероятность, что вы пытаетесь взять на себя вещи, которые находятся вне вашего контроля. О, чего бы вы могли достичь, если бы решили использовать эту энергию продуктивно!

Космический совет: расставьте приоритеты.

♊ Рыбы

Не все работают, исходя из честности — урок, который вам пришлось выучить трудным путем. Научитесь отличать тех, кто только говорит, от тех, кто подтверждает слова делами. И самое главное: доверяйте своей интуиции, когда она просит вас держаться подальше от определенного человека или ситуации.

Космический совет: не игнорируйте свою интуицию.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-3 знаков зодиака мужчин, которые не хотят жениться.