Видео: Хоккейного тренера избили на глазах у детей в Петербурге

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Инцидент произошел в воскресенье, 10 февраля, на Ледовой арене в Невском районе и попал на видео.

Фото, видео: ВКонтакте @hockeyway, ВКонтакте @unreleased_dtp

Камеры видеонаблюдения засняли, как неизвестный бьет в лицо детского тренера по хоккею на глазах у его воспитанников. По словам потерпевшего, мужчина был недоволен некими публикациями в социальной сети.

— Я снял побои. Если я правильно понял этого человека, он сказал, что мой аккаунт в Instagram очень вызывающий и ему не понравился мой «сториз», — рассказал мужчина 78.ru.

Тренер ранее встречал своего обидчика, который также занимается на Ледовой арене, но никогда не общался с ним, лишь изредка здоровался. После нападения он решил рассказать о случившемся в соцсетях и опубликовал видео с дракой. На этих кадрах видно, как мужчина бьет своего оппонента по голове, а дети наблюдают за потасовкой. 

Ранее Пятый сообщал, что отца юного хоккеиста расстреляли во время матча в Москве.

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