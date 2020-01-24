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В спортшколе прокомментировали инцидент с избиением тренером юных хоккеистов

, 19:35 | Сергей Зеленский Эксклюзив 54

Вопиющий случай произошел в подмосковной Балашихе.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Директор спортивной школы олимпийского резерва «Авангард-Олимпиец» в подмосковной Балашихе Никита Тарасевич прокомментировал МИЦ «Известия» избиение тренером юных хоккеистов.

«Факт случившегося инцидента подтверждаю. Тренер отстранен. Ведется проверка», — сказал он.

По словам директора спортшколы, Николаев работал в «Авангард-Олимпиец» около трех месяцев. Проверка началась после того, как к руководству с заявлением обратились родители одного из воспитанников.

Ранее в сети появилось видео, на котором мужчина сначала несколько раз бьет юного спортсмена клюшкой по голове, а затем бросает его на лед. После этого он буквально молотит по голове клюшкой уже другого ребенка.

По словам пользователей сети, которые выложили видео в сеть, на кадрах — тренер Игорь Николаев. На сайте спортшколы говорится, что он принимал участие в чемпионатах СССР с 1988-го по 1992 годы. После этого играл в Межнациональной хоккейной лиге, а также в Российской хоккейной лиге.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео избиения тренером своих подопечных.

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