В спортшколе прокомментировали инцидент с избиением тренером юных хоккеистов

Директор спортивной школы олимпийского резерва «Авангард-Олимпиец» в подмосковной Балашихе Никита Тарасевич прокомментировал МИЦ «Известия» избиение тренером юных хоккеистов.

«Факт случившегося инцидента подтверждаю. Тренер отстранен. Ведется проверка», — сказал он.

По словам директора спортшколы, Николаев работал в «Авангард-Олимпиец» около трех месяцев. Проверка началась после того, как к руководству с заявлением обратились родители одного из воспитанников.

Ранее в сети появилось видео, на котором мужчина сначала несколько раз бьет юного спортсмена клюшкой по голове, а затем бросает его на лед. После этого он буквально молотит по голове клюшкой уже другого ребенка.

По словам пользователей сети, которые выложили видео в сеть, на кадрах — тренер Игорь Николаев. На сайте спортшколы говорится, что он принимал участие в чемпионатах СССР с 1988-го по 1992 годы. После этого играл в Межнациональной хоккейной лиге, а также в Российской хоккейной лиге.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео избиения тренером своих подопечных.