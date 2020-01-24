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Избитый хоккеист отказался от дочери, чтобы не платить алименты в 15 тысяч

, 21:59 | Мия Субботина 104

Выяснились подробности прошлых отношений капитана хоккейного клуба «Амур» Максима Кондратьева, который стал участником скандального инцидента на парковке.

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Chernykh

В ночь с 30 ноября на 1 декабря в центре Хабаровска произошла драка, которую до сих пор обсуждают многие поклонники хоккея. После происшествия на официальном сайте «Амура» сообщили, что хоккеист Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, пишет «СтарХит». У спортсмена якобы обнаружили открытую черепно-мозговую травму, гематомы и ушибы.

В случившемся обвинили Алексея Маркова, который категорически не согласен с претензиями в свой адрес. По словам мужчины, именно спортсмен, который был в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт, сообщил Марков в эфире программы «Прямой эфир».

В ходе шоу выяснились также интересные подробности прошлой жизни хоккеиста. Ранее Кондратьев жил в Санкт-Петербурге и общался с бывшей супругой Александра Кержакова Екатериной Сафроновой. Эта дружба прекратилась после того, как Максим бросил гражданскую супругу с маленьким ребенком.

Когда пара рассталась, по требованию Максима его имя было удалено из соответствующей графы в свидетельстве о рождении дочери Агаты. После этого он перестал платить алименты, так как не считается отцом девочки. Его бывшая гражданская супруга не требовала большие суммы – она хотела получать только 15 тысяч рублей в месяц, выяснилось на шоу.

«Она не претендовала на большие деньги, потому что это у нее не стояло на первом месте», – заявила Сафронова.

Известно, что в клубе «Амур» зарплата Кондратьева превышает миллион долларов.

Сейчас расследованием инцидента на парковке продолжают заниматься сотрудники правоохранительных органов. Алексей Марков вместе с близкими пытается доказать, что не наносил серьезного вреда здоровью Кондратьева, а представили клуба «Амур» напротив заявляют, что спортсмен еще долго не сможет выйти на лед.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что капитан ХК «Амур» Кондратьев оказался в больнице после драки в Хабаровске.

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