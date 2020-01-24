  1. Пятый канал
  4. В Польше раздосадованы триумфом Путина в Израиле

В Польше раздосадованы триумфом Путина в Израиле

, 23:49 | Сергей Зеленский 55

Президент РФ принял участие во Всемирном форуме памяти жертв холокоста.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил; 5-tv.ru

Варшава раздосадована триумфальным визитом президента РФ Владимира Путина в Израиль по случаю 75-летия освобождения Красной армией концлагеря в Освенциме и мероприятий в память о холокосте. Как написал в авторитетном польском издании Rzeczpospolita политический обозреватель Михал Шулджиньский, приезд российского лидера в еврейское государство обернулось поражением для властей республики.

По мнению автора статьи, российский лидер, вопреки опасениям, не стал обвинять Варшаву в развязывании Второй мировой войны, однако для польских властей этот день все равно оказался плохим. Шулджиньский указал на то, что представители Израиля, США, Германии, Франции и России заявили о версии войны, в которой все начинается с конфликта Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, в то время как Варшава считает, что в первые два года «эти диктаторы сотрудничали».

«Проиграла Польша, проиграл взгляд на события 80-летней давности, который мы продвигаем», — заявил Михал Шулджиньский.

Еще польского обозревателя насторожило то, как мировые лидеры встречали Путина и что тон общения задавал именно российский лидер.

«По иронии судьбы о мировом порядке и стремлении к правде говорил именно Путин, который в последние два десятилетия сам стал одной из основных угроз и искажал историю», — написал ослепленный русофобией Шулджиньский.

Дополнительным «ударом ниже пояса» он счел предложение главы российского государства провести встречу лидеров стран-членов Совета Безопасности ООН. Эта инициатива была с энтузиазмом воспринята президентом Франции Эммануэлем Макроном, что, как пишет Шулджиньский, подтверждает позицию Парижа о том, что европейская безопасность должна опираться на союз с Москвой, а не с Вашингтоном.

Ранее 5-tv.ru передавал, что ведущие мировые СМИ цитируют речь Путина на Всемирном форуме памяти жертв холокоста.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.80
-0.15 68.29
-0.40
ТОП-3 женщин по знакам зодиака, которые становятся лучшими мамами

Последние новости

0:49
Полиция Лос-Анджелеса задержала рэпера YG по подозрению в грабеже
0:39
«Дамочка без возраста»: Литвинова показала, какие купальники предпочитает носить
0:19
Лукашенко рассказал о причинах разногласий с Россией по нефти
0:16
25 января — День штурмана ВМФ России
0:01
25 января — Татьянин день и День студента
23:59
«Хочу на море»: Галкин вместе с детьми подурачился на камеру

Сейчас читают

Как правильно загадать желание в новолуние 25 января
Сын Никаса Сафронова бросил вызов Волочковой и показал свой «шпагат» — фото
Татьяна Третьяк рассказала о состоянии здоровья мужа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]