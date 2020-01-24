В Польше раздосадованы триумфом Путина в Израиле

Варшава раздосадована триумфальным визитом президента РФ Владимира Путина в Израиль по случаю 75-летия освобождения Красной армией концлагеря в Освенциме и мероприятий в память о холокосте. Как написал в авторитетном польском издании Rzeczpospolita политический обозреватель Михал Шулджиньский, приезд российского лидера в еврейское государство обернулось поражением для властей республики.

По мнению автора статьи, российский лидер, вопреки опасениям, не стал обвинять Варшаву в развязывании Второй мировой войны, однако для польских властей этот день все равно оказался плохим. Шулджиньский указал на то, что представители Израиля, США, Германии, Франции и России заявили о версии войны, в которой все начинается с конфликта Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, в то время как Варшава считает, что в первые два года «эти диктаторы сотрудничали».

«Проиграла Польша, проиграл взгляд на события 80-летней давности, который мы продвигаем», — заявил Михал Шулджиньский.

Еще польского обозревателя насторожило то, как мировые лидеры встречали Путина и что тон общения задавал именно российский лидер.

«По иронии судьбы о мировом порядке и стремлении к правде говорил именно Путин, который в последние два десятилетия сам стал одной из основных угроз и искажал историю», — написал ослепленный русофобией Шулджиньский.

Дополнительным «ударом ниже пояса» он счел предложение главы российского государства провести встречу лидеров стран-членов Совета Безопасности ООН. Эта инициатива была с энтузиазмом воспринята президентом Франции Эммануэлем Макроном, что, как пишет Шулджиньский, подтверждает позицию Парижа о том, что европейская безопасность должна опираться на союз с Москвой, а не с Вашингтоном.

Ранее 5-tv.ru передавал, что ведущие мировые СМИ цитируют речь Путина на Всемирном форуме памяти жертв холокоста.